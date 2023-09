L’appello: tifosi del Toro, tutti al Filadelfia per accogliere Zapata

Tutti al Fila per Duvan Zapata, il volto dell’estate granata. L’attaccante colombiano arriva a titolo definitivo dall’Atalanta per cambiare il volto dell’attacco granata e, auspicabilmente, anche le sorti della stagione. Stamattina il neo-granata ha effettuato le visite mediche, poi nel pomeriggio sarà al Filadelfia per il suo primo allenamento agli ordini di Juric: sullo sfondo la sfida con il Genoa di domenica. Per l’occasione la redazione di Toro News invita i tifosi granata a ritrovarsi alle 16 ai cancelli del Filadelfia, sul lato di via Filadelfia. L’allenamento sarà a porte chiuse, ma se saranno presenti tanti tifosi c’è da scommettere che Zapata sarà pronto a dedicare alcuni minuti per foto e autografi. Appuntamento allora alle 16, noi ci saremo: e voi?