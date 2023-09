Lazaro, ora Juric aspetta un passo avanti: “Può dare di più”

Juric pizzica l'esterno austriaco nel post Lazio

"Lazaro è un buon giocatore, ma ho sempre la sensazione che possa dare qualcosa in più". Queste sono state le parole di Juric nel post partita di Lazio-Torino 2-0 (QUI TROVI LE DICHIARAZIONI). In poche parole il croato ha amesso che l'ex Inter è un giocatore che ha delle qualità utili alla causa del Torino. Però resta sempre quella sensazione che sì, Lazaro possa dare effettivamente di più sotto tutti i punti di vista. La partita con la Lazio lo ha visto soccombere a Lazzari dal suo lato, però anche nelle altre gare non ha entusiasmato più di tanto. Se contro Milan e Genoa le sue prestazioni non sono giudicabili per diversi motivi, contro la Salernitana c'erano le basi per poter osare di più. Cosa che però non è successa, col giocatore che alla fine si è limitato alla classica prestazione da soldatino. Contro la Roma nel primo tempo c'era stato un passo in avanti in più, prima di sparire inspiegabilmente nella ripresa.