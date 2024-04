Lazaro, un colpo di testa specchio della sua stagione: grigia e anonima

Un focus su Lazaro e il suo derby. Soprattutto l'occasione mancata sul finire della gara che avrebbe permesso il riscatto sia personale che di tutto il Torino

Alessandro Balbo 14 aprile - 20:36

Un protagonista in negativo nell'ultimo derby è sicuramente Valentino Lazaro, il quale ha sciupato una palla gol sul finire della partita. Una rete sarebbe stata una rivalsa sia per il Toro sia per lui stesso. Invece quell'errore pesa e certifica una stagione grigia, quasi anonima, del calciatore. Da titolare fisso Lazaro è diventato una riserva di ripiego e la prestazione nel derby certifica questo suo essere un eterno atteso.

Un occasione nel derby che valeva molto — Proprio quella palla gol nel derby sembra racchiudere l'intera stagione di Lazaro. Il giocatore è subentrato al 78' al posto di Vojvoda. Un cambio consolidato di Juric, il solito impiego a gara in corso per Lazaro. L'esterno viene mandato in campo per creare dei cross e rendere più offensivo l'attacco granata. Difatti, all'82' arriva un cross dell'austriaco che viene facilmente respinto dalla difesa juventina. Gara bloccata, nessuna delle due squadre vuole veramente esporsi e anche Lazaro si adombra. Poi l'occasione al 94': Zapata tiene palla in mezzo al campo e apre su Masina, il quale chiude la triangolazione passando a Linetty che dal fondo crossa in area. Lazaro si inserisce bene, complice anche l'imprecisa marcatura di Illing-Junior e quasi libero in area colpisce la palla di testa, che però è poco angolata e finisce sopra la traversa. Un'occasione irripetibile, perché negli ultimi minuti di gioco e anche clamorosa, perché avrebbe permesso a un giocatore inatteso di decidere la partita più importante della stagione. La palla però come detto finisce fuori e l'attesa di rivalsa del Torino e di Lazaro, devono ancora farsi attendere.

Una prestazione specchio di questa stagione — Nessuno vuole addossare tutte le colpe a Lazaro. Un risultato di una partita è sempre frutto di un lavoro collettivo, in cui l'allenatore fa emergere il talento naturale e le predisposizioni tattiche dei singoli. Inoltre, nessuno pretende che Lazaro sia un terzino goleador, l'austriaco ha realizzato 25 gol in carriera e l'ultimo l'otto novembre 2020 al Borussia Monchengladbach (un incredibile tocco di scorpione contro il Bayer Leverkusen). Però tatticamente rimane del rammarico, Juric insiste molto sui cross dal fondo, sulle azioni che vanno da quinto a quinto e nel far inserire gli esterni in area. Quell'azione del gol mancato è un'azione da Juric, da Torino degli ultimi tre anni, qualcosa di già provato molte volte in allenamento e che Lazaro poteva, e sapeva, aspettarsi. La prestazione nel derby certifica la stagione priva di sussulti di Lazaro, due assist e niente più, mancando ancora una volta quel salto, soprattutto a livello personale, che in tanti si attendevano da lui.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.