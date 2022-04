Lazio-Torino 0-0, Ricci: “Con il palleggio possiamo creare occasioni”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della prima frazione di questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A

Al termine del primo tempo del match Lazio-Torino, valido per la 33^ giornata di Serie A, Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni: "La determinazione l'abbiamo messa in campo, abbiamo avuto delle occasioni ma bisogna essere più concreti. Con il palleggio come abbiamo fatto nella prima mezz'ora possiamo avere delle occasioni importanti".