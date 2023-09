Lazio-Torino 2-0, le reazioni social: “I granata perdono contro chi deve vincere”

Si ferma a tre la striscia di risultati utili consecutivi del Torino, che perde 2-0 in casa della Lazio. Un gol di Vecino al 56’ spiana ai biancocelesti, che trovano poi il raddoppio con Zaccagni al 75’, chiudendo definitivamente i conti. Stecca la coppia Zapata-Sanabria che non trova la via della rete. La nota negativa della serata è un infortunio per Buongiorno, costretto al cambio nel primo tempo per un problema muscolare. Di seguito alcuni dei migliori tweet dei tifosi granata al termine della sfida dell'Olimpico.