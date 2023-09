Lazio-Torino 2-0, Rodriguez: “Speso tante energie, ma si poteva fare meglio”

Al termine di Lazio-Torino, gara valida per il sesto turno del campionato di Serie A, Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sicuramente nel primo tempo abbiamo fatto meglio rispetto al secondo. Abbiamo perso tanta energia in questi giorni, però potevamo fare meglio. Ora si cancella questa partita, pensiamo al Verona e a fare meglio per vincere".