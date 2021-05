Lazio-Torino, dirige Fabbri: l’arbitro del contatto Belotti-De Ligt dell’ultimo derby

Fabbri ritorna ad arbitrare i granata dopo il derby di aprile pareggiato per 2-2 con parecchie polemiche

Redazione Toro News

Il recupero di Lazio-Torino, in programma domani alle ore 20:30 è affidato all'arbitro Michael Fabbri di Ravenna, il quale dirigerà i granata per la terza volta in questa stagione e per la 13^ volta in carriera. I numeri con il fischietto romagnolo sono in equilibrio: sotto la sua direzione di gara infatti il Toro ha vinto 3 volte, pareggiato 6 e perso 3. Per quel che riguarda questa stagione, Fabbri ha già arbitrato due partite dei granata: Torino-Spezia 0-0 e Torino-Juventus 2-2. Con lui come arbitro il Toro non vince da 5 partite, l'ultima vittoria infatti risale al 25 agosto 2019, quando i granata sconfissero in casa il Sassuolo per 2-1.

EPISODI - Con Fabbri non sono mai mancate le polemiche. Ebbe a ridire con Mazzarri dopo una partita casalinga con la Fiorentina datata 27 ottobre 2018. Durante il match il tecnico granata fu espulso per proteste dal direttore di gara e poi lo stesso Mazzarri in conferenza stampa recriminò per un rigore non assegnato per fallo di Biraghi su Belotti, ma l'impressione fu quella che la decisione di Fabbri fu quella giusta. Anche in Milan-Torino del febbraio 2019 ci fu un episodio poco chiaro; il gol decisivo di Rebic, infatti, nacque da un sospetto fallo su Berenguer.

L'ULTIMO PRECEDENTE - La direzione di gara di un derby non è mai facile e spesso al termine è soggetta a polemiche. Non ne è rimasta senza neanche quella dell'ultimo precedente di Fabbri come arbitro del Torino, ovvero Torino-Juventus 2-2. L'arbitro romagnolo infatti, all'8 minuto del primo tempo considera regolare l'intervento irruento di De Ligt su Belotti. Andando però a rivedere il replay, si nota come l'episodio sia dubbio: il Gallo prima manca la palla ma subito dopo c'è l'intervento di De Ligt che prende il piede del capitano granata. Il Var non interviene lasciando forti perplessità circa la regolarità di tale intervento.