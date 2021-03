Lazio-Torino, gli aggiornamenti: entro mezzanotte le contromosse dei granata

La vicenda / Entro la mezzanotte andranno depositati eventuali documenti e memorie difensive

Lunedì sarà una giornata chiave per quanto riguarda Lazio-Torino, la partita in programma lo scorso 2 marzo ma non disputata per la mancata presentazione dei granata. In primo grado il Giudice Sportivo non ha assegnato la vittoria a tavolino ai biancocelesti, accogliendo le istanze del club granata (qui le motivazioni della sentenza). Una decisione che aveva indotto il club di Lotito a presentare reclamo, ricorrendo dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello.