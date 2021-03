Gentile (avv. Lazio): “Lazio-Torino? Vogliamo il 3-0 a tavolino”

Il legale del club biancoceleste ha parlato ai microfoni di TMW

"La Lazio vuole il 3-0 a tavolino" questo è quanto detto dal legale biancoceleste Gianmichele Gentile parlando ai microfoni di TMW, in riferimento alla gara che il Torino avrebbe dovuto giocare in trasferta a Roma lo scorso 2 marzo. Trasferta per la quale la squadra di Davide Nicola non è partita secondo disposizione della Asl di Torino per via del focolaio Covid scoppiato in casa granata.