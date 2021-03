Lazio-Torino, la Procura Figc indaga sul club granata: “Atto dovuto”

News / Secondo quanto scrive il sito internet del Corriere dello Sport, la Procura Federale ha aperto un'indagine sul presunto comportamento del Torino accusato di "comportamenti apparentemente improntati ad una sorta di furbizia"

Lazio-Torino si deve giocare: questa è stata la decisione della Corte Sportiva d'Appello, che ha rigettato il ricorso presentato dalla società di Lotito. Ma la vicenda legale non è ancora finita: nel documento pubblicato nella giornata di ieri dal prof. Piero Sandulli, i granata sono stati accusati di "comportamenti apparentemente improntati ad una sorta di “furbizia" che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza". A seguito di quanto è stato messo nero su bianco, secondo quanto ha anticipato il sito internet del Corriere dello Sport, la Procura Federale ha aperto un'indagine su questo presunto comportamento del Torino evidenziato dalla Corte Sportiva d'Appello. Secondo quanto filtra da via Allegri, come riportato dall'ANSA, si tratta di un atto dovuto dopo il modo in cui i giudici hanno di fatto invitato la Procura ad operare in merito. Uno scenario che l'avvocato Enrico Lubrano aveva peraltro prefigurato sulle colonne di Toro News. Il club granata, tuttavia, fa sapere di non avere preoccupazioni in merito.