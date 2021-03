Lazio-Torino dovrà essere giocata: respinto il ricorso di Lotito

News / La partita che non si giocò causa Covid verà recuperata nelle prossime settimane

Il Torino non era potuto partire per la trasferta di Roma in quanto bloccato dall'ASL di Torino in seguito al focolaio di Covid nato nello spogliatoio granata. Ai fini di questa decisione è stato rilevato che il Torino ha fatto richiesta all'ASL piemontese di un chiarimento sui termini della quarantena in data 1 marzo. Al club granata venne data una risposta che specificava che la quarantena per tutti i giocatori del Toro dovesse durare fino alla mezzanotte del 2 marzo ovvero più tardi dell' inizio del match (che era in programma nel pomeriggio) rendendo dunque impossibile lo svolgersi della gara. Riconosciuta quindi al Torino l'esimente della causa di forza maggiore (art. 55 Noif). La Lazio ha fatto capire di voler ricorrere anche al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva: si attende conferma.