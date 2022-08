Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: Vlasic dal 1′, fuori Lukic

L'attesa è quasi finita. Il Torino è pronto a tornare in campo dopo la prima partita di campionato, vinta fuori casa contro il Monza di Stroppa. Questa volta tocca alla Lazio di Sarri, che arriva allo stadio Olimpico Grande Torino. Il Toro ha perso Miranchuk per infortunio, ma ha reintegrato Lukic dopo l'esclusione della scorsa sfida; prima chiamata per il nuovo volto Schuurs. Juric decide di lanciare subito Vlasic dal primo minuto, tenendo fuori l'ormai ex capitano granata.