Le pagelle di Genoa-Torino 1-0: per i granata una sfilza di sonore bocciature

Termina Genoa-Torino, è il momento delle pagelle. Partita assolutamente disastrosa dei granata a Marassi, che incassano l'ennesima sconfitta in trasferta. Questa, però, è sicuramente peggiore delle altre, perchè il Toro si fa gol da solo e poi non riesce a sfruttare 67 minuti di superiorità numerica: non solo non arriva un gol, ma praticamente un tiro in porta.