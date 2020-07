Le pagelle di Torino-Genoa 3-0: Belotti degno di accostare Ossola e Gabetto

Termina Torino-Genoa, è il momento delle pagelle. Vittoria decisiva dei granata in chiave salvezza: il 3-0 ricaccia il Genoa indietro di sette punti e il Lecce è a -8, la permanenza in Serie A ora è a un passo. Il successo è tutto sommato meritato per i granata, che tolta una partenza complicata poi prendono in mano le operazioni e segnano cinicamente al momento giusto. La vittoria scaccia-fantasmi porta anche la firma di Salvatore Sirigu, che con due grandi parate tiene la porta inviolata. Ma sugli scudi c’è Andrea Belotti, trascinatore e autore di un gol da cineteca. Molto bene Bremer, Longo premiato dalle sue scelte.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-GENOA 3-0