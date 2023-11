Le pagelle di Torino-Sassuolo 2-1: è Tameze l’uomo in più dei granata

Termina Torino-Sassuolo ed è il momento delle pagelle. I granata ritrovano la vittoria tra le mura amiche e sono tre punti molto pesanti per morale e classifica. Segnano Sanabria e Vlasic, che ritrovano il gol in campionato per la prima volta quest'anno: di Thorstvedt la rete degli ospiti, ma è di certo una vittoria meritata per il Toro, vista la quantità di occasioni da rete create.