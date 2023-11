Torino-Sassuolo 2-1: Sanabria e Vlasic, i granata ritrovano la vittoria

Triplice fischio al Grande Torino

Il Toro prova a scacciare la crisi, dimenticando l'eliminazione dalla Coppa Italia e centrando il secondo successo consecutivo in campionato. Ci pensano Sanabria e Vlasic a firmare la vittoria dei granata, mai così tanto pericolosi in fase offensiva. Il Toro sale dunque a quota 15 punti, a metà classifica e a due sole lunghezze dalla settima posizione. Pesano però gli infortuni di Ricci e Rodriguez, entrambi sostituiti nel primo tempo per problemi muscolari.

Le scelte: Zapata ce la fa, riecco Ilic — Juric (squalificato, in panchina c'è Paro) riparte dal 3-5-2, con Sanabria e Zapata a guidare l'attacco, confermando le anticipazioni della vigilia. La principale novità di formazione è l'impiego di Ilic in un centrocampo completato da Ricci e Linetty. Sugli esterni turno di riposo per Lazaro: Bellanova torna titolare dopo la panchina iniziale in coppa, sulla sinistra c'è invece Vojvoda. Nel ruolo di braccetto destro la scelta ricade su Tameze, con Buongiorno e Rodriguez a completare il reparto. Dionisi risponde con un 4-2-3-1 a trazione anteriore: spazio a Berardi, Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti.

Il primo tempo: il Toro spreca sotto porta — Si parte con lo spicchio centrale della curva Maratona vuoto per contestazione nel primo quarto d'ora. Pronti, via e dopo 2' ci prova subito Vojvoda, colpendo di testa su cross di Bellanova e trovando la respinta in angolo di Consigli. Quindi il portiere è ancora decisivo nel murare su Sanabria, che spreca da ottima posizione. Ma sono solo le prove generali in vista del gol che arriva un minuto più tardi: Tameze crossa in mezzo per il paraguayano che, dopo 5', fa 1-0 per il Toro. Si tratta del primo gol stagionale per Sanabria, ancora a secco dallo scorso campionato. Juric è però subito costretto a rinunciare a Ricci per un problema ai flessori della coscia destra: al suo posto entra dunque Vlasic. Al 15' la parte centrale della curva Maratona si ripopola e si gioca in un clima surreale, con la squadra granata contestata. Subito dopo gli ospiti trovano il pareggio al 17' con Thorstvedt: Berardi approfitta di un pallone sbagliato da Rodriguez e trova il centrocampista, che dal limite dell'area insacca per l'1-1. La risposta del Toro c'è, i granata fabbricano occasioni da gol in serie; da palla inattiva un colpo di testa di Buongiorno da buona posizione trova la respinta di Consigli. Quindi è Bellanova a divorarsi il vantaggio da due passi, non inquadrando lo specchio di testa dopo una sponda di Sanabria. Al 39' è invece Zapata a sfiorare il palo con il destro. L'emergenza difensiva si aggrava al 44' quando Rodriguez chiede il cambio per un fastidio ai flessori della coscia destra: al suo posto entra Zima, con Buongiorno che scala sul centrosinistra. In chiusura di primo tempo c'è ancora spazio per un intervento decisivo di Consigli su un tacco Vlasic: si va dunque all'intervallo sull'1-1.

Il secondo tempo: si sblocca Vlasic — Al rientro dagli spogliatoi Dionisi inserisce subito Racic per Bajrami. Neanche il tempo di ripartire che il Toro è subito pericoloso: Vojvoda verticalizza per Sanabria, che supera Consigli ma non inquadra lo specchio da posizione defilata. Al 53' scatta quindi il giallo per paraguayano, che protesta dopo un fischio della direttrice di gara. Il Sassuolo risponde al 65' con Laurienté che scappa in velocità sulla sinistra e scheggia il palo. Tre minuti più tardi è il Toro a trovare il vantaggio: gran recupero di Tameze che serve Vlasic, il croato entra in area e trafigge Consigli con un diagonale destro. Primo gol stagionale anche per l'ex West Ham, che si sblocca dopo un avvio di stagione decisamente sotto tono. L'occasione per il 3-1 sarebbe sui piedi di Zapata, ma il colombiano manda clamorosamente a lato su ottimo cross dalla sinistra di Ilic. Dionisi prova a giocarsi due cambi: Defrel e Volpato rilevano Thorstvedt e Pinamonti. All'82' nel Toro escono invece uno stremato Bellanova e Sanabria, al loro posto Lazaro e Radonjic, accolto dal boato del Grande Torino. Nel Sassuolo Castillejo rileva invece Laurienté per l'assalto finale. Scattano quindi quattro minuti di recupero e Consigli è provvidenziale nel negare il 3-1 a Lazaro, ma arbitro e guardalinee non notano la deviazione del portiere e negano l'angolo al Toro. Non c'è però spazio per occasioni per il Sassuolo: finisce 2-1 per un buon Toro che ha prodotto molto e meritato la vittoria.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.