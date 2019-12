Le pagelle di Verona-Torino 3-3: partita incredibile, la distrazione fatale è di Aina

nostro inviato a Verona

Termina Verona-Torino, è il momento delle pagelle. Surreale 3-3 al Bentegodi e per il Torino sono due punti persi. Il match sembrava in pugno, ma le partite durano novanta minuti: sullo 0-3 Chiffi fischia un rigore dubbio trasformato da Pazzini e da lì il Torino esce dal campo. E’ una mezza sconfitta per i granata, che perdono due punti in malo modo: tanto era stata convincente la prima ora di gioco, quanto è stato evidente il blackout della ripresa.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI VERONA-TORINO 3-3