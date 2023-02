Le prime parole di Gravillon: “Se ti chiama il Toro, pensi solo a fare le valigie”

Ai microfoni di Torino Channel ha parlato Andreaw Gravillon, nuovo difensore granata classe 1998 arrivato l'ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto dal Reims (QUI i dettagli): "Sono contentissimo di essere arrivato - ha dichiarato Gravillon -. E' stato un 31 gennaio frenetico, quando mi sono svegliato il mio procuratore mi ha detto che dovevamo partire per Torino. La prima reazione? Nessuna, il Torino è una grande squadra, non avevo domande da farmi, l’unica cosa a cui ho pensato è stato fare la valigie in fretta”.