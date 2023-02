Le prime parole di Vieira: “Cresciuto nel Benfica, conosco la storia del Torino”

Ai microfoni di Torino Channel ha parlato Ronaldo Vieira , nuovo centrocampista granata classe 1998 arrivato l'ultimo giorno di mercato dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, concordata nell'ambito dello scambio con Emirhan Ilkhan ( QUI i dettagli ): "Sono molto contento di essere qui - ha dichiarato Vieira - , voglio ringraziare il presidente, i dirigenti e il mister per la fiducia. Le prime impressioni? Sono contento, sembrano essere tutti dei bravi ragazzi e anche lo staff mi ha accolto bene in questi due/tre giorni che sono qui. Dietro la storia del Torino c'è una società che ha dato e fatto tanto nel mondo calcistico. Cresciuto nel Benfica, conosco un po' la storia del Grande Torino. Sono contento di essere qui".

Poi il giocatore continua sugli spostamenti dovuti al calcio: "Sono una persona che non ha paura di muoversi. Portogallo, Inghilterra, Africa e adesso Italia... però direi che casa mia è in Inghilterra, perché lì ho la mia famiglia e gli amici, sono cresciuto lì".

Il centrocampista granata prosegue parlando dell'integrazione in squadra: "Muoversi e cambiare squadra a gennaio è sempre un po' più difficile. Però conoscendo già il mister e lo staff, sapendo già come lavorano e cosa pretendono da me, sarà un po' più facile. Ilic e Linetty? Ero contento quando li ho rivisti, così sarà più facile adattarmi conoscendo un po' di ragazzi. Spero mi possano aiutare, anche se gli altri mi hanno già accolto benissimo".