Le probabili formazioni dell’amichevole Monza-Torino: Juric, la coperta è corta

Le possibili scelte dei due tecnici in vista della sfida amichevole tra granata e brianzoli

Gualtiero Lasala

Il Torino di Juric si prepara per l’altra amichevole “italiana”, l'ultima di questo mese di dicembre prima della ripresa del campionato di Serie A. I granata sfideranno oggi alle 16 all'U-Power Stadium il Monza di Palladino. Juric arriva a questa sfida con alcune defezioni che rendono la coperta un po’ corta in quasi tutti i reparti. Per questo viaggiano a Monza anche diversi giocatori della Primavera.

C’è Rodriguez — In porta dovrebbe esserci Milinkovic-Savic, il portiere serbo ad oggi indiscutibilmente titolare. In difesa dovrebbero esserci Schuurs al centro; a destra è ballottaggio tra Djidji (che contro la Cremonese ha giocato a sinistra) e Zima, con il primo leggermente favorito, mentre a sinistra sono regolarmente disponibili Rodriguez (entrato in campo nella ripresa contro la Cremonese). Quello difensivo è davvero l'unico reparto in cui non ci sono difficoltà.

Centrocampo giovane — In mezzo al campo, Juric ha recuperato i due titolari, Ricci e Lukic, fermi per problemi di poco conto negli ultimi giorni, ma entrambi sono in condizioni non perfette. Solo domani mattina il tecnico deciderà se farli giocare o preservarli. In tal caso in mezzo al campo si potrebbero vedere Adopo e Gineitis, viste le contemporanee assenze di Ilkhan e Garbett. Sulle fasce, come noto, sono ancora fuori Singo e Aina; dentro Lazaro e Vojvoda, con Bayeye unica alternativa a disposizione sulle fasce.

Sanabria dal 1’ — Infine, in attacco dovrebbero esserci alcune conferme: Radonjic e Miranchuk dovrebbero prendersi la trequarti, con Vlasic che ancora non è pronto (ha solo un giorno di allenamenti dopo il suo Mondiale con la Croazia). Come prima punta, vista l'assenza di Pellegri, dovrebbe essere confermato Sanabria.

Petagna prima punta — Il tecnico del Monza Palladino dovrebbe schierare un 3-4-3 con Di Gregorio in porta, Marlon, Caldirola e l’ex di turno Izzo. In mezzo campo dovrebbero esserci Rovella e Pessina, mentre sulle fasce i favoriti sono Donato e Carlos Augusto. Infine, il trio d’attacco dovrebbe essere composto da Ciurria e Dany Mota che danno supporto alla punta Petagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA-TORINO

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Donati, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota, Petagna. A disposizione: A disposizione: Sorrentino, Mari, Antov, Marrone, Colpani, D’Alessandro, Molina, S. Vignato, F. Ranocchia. All: Palladino.

Ballottaggi: -

Infortunati: Sensi

Squalificati: -

Diffidati: -

Altri:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Adopo, Gineitis, Ciammaglichella, Karamoh, Seck. All: Juric

Ballottaggi: -

Infortunati: Aina, Linetty, Singo, Ilkhan, Garbett, Pellegri

Squalificati: -

Diffidati: -

Altri: Edera, Fiorenza