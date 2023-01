Le probabili formazioni di Milan-Torino: Juric con l’undici migliore possibile

Le possibili scelte dei due tecnici in vista della sfida di Coppa Italia: titolari per i granata

Gualtiero Lasala

Il Torino torna in campo dopo il pareggio in campionato contro la Salernitana allo stadio Arechi: i granata di Juric sfideranno il Milan di Pioli in Coppa Italia, nel match valevole per gli ottavi di finale, mercoledì 11 gennaio alle 21. La squadra si presenta alla partita con alcune defezioni, ultima quella di Lazaro, che starà fermo a lungo per una lesione grave al ginocchio. Fuori anche Pellegri, Aina e Ilkhan. Tuttavia il tecnico croato ha intenzione di schierare la formazione migliore possibile per questa importante sfida di Coppa.

Rodriguez in vantaggio — In porta confermato Milinkovic-Savic: il titolare resta lui. Nella consueta difesa a tre dovremmo trovare Schuurs al centro, reduce da un'ottima gara contro la Salernitana, con Djidji alla sua destra e Rodriguez pronto a sostituire Buongiorno come braccetto di sinistra. Zima non è ancora fuori dalla corsa per una maglia da titolare ma al momento è in svantaggio.

Centrocampo: Singo e Vojvoda scelte obbligate sulle fasce — In mezzo al campo dovrebbe essere riproposto il duo titolare di centrocampo, composto da Lukic e Ricci, salvo sorprese dell'ultimo minuto. Sulle fasce le scelte sono invece obbligate: a sinistra viene confermato Vojvoda, che vuole riscattarsi dopo il grave errore contro la Salernitana, e a destra Singo sarà pressoché costretto a partire da titolare, vista l'indisponibilità di Lazaro e anche quella di Aina.

Ancora Sanabria — In attacco dovremmo trovare Sanabria, reduce dal gol contro la Salernitana, mentre alle sue spalle dovrebbe tornare Miranchuk - l'uomo che ha deciso Torino-Milan ad ottobre - accanto a Vlasic. Radonjic pronto a entrare a gara in corso.

Pioli valuta Pobega — I rossoneri dovrebbero presentarsi alla sfida di Coppa con alcune variazioni a livello di formazione. In porta dovrebbe esserci comunque Tatarusanu, con una difesa a tre composta da Kalulu, Gabbia e Tomori. In mezzo al campo dovrebbe esserci il solito Tonali, con accanto l'ex granata Pobega. Sulle fasce dovrebbero riposare i titolari, potendo quindi vedere Saelemaekers e Dest all'opera. Infine Adli e Leao dovrebbero giocare alle spalle di De Ketelaere, che potrebbe giocare come falso nove.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-TORINO: — Milan (3-4-2-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Dest; Adli, R. Leão; De Ketelaere. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Bozzolan, Calabria, Theo Hernández, Bakayoko, Bennacer, Vranckx, Brahim Díaz, Messias, Giroud, Lazetić. Allenatore: Pioli

Ballottaggi: Pobega-Vranckx 65%-35%

Infortunati: Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Origi, Krunic, Ballo Touré, Rebic, Kjaer

Squalificati: -

Diffidati: -

Altri: Devis Vazquez

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Bayeye, Adopo, Gineitis, Linetty, Karamoh, Seck, Radonjic. All: Juric

Ballottaggi: Djidji-Zima 60%-40%, Rodriguez-Buongiorno 60%-40%

Infortunati: Aina, Ilkhan, Garbett, Pellegri, Lazaro

Squalificati: -

Diffidati: -

Altri: Edera, Fiorenza