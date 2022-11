Le probabili formazioni di Roma-Torino: Pellegri out, Vlasic ancora falso nove

Le possibili scelte di Juric e Mourinho in vista della partita di domenica alle ore 15

Il Torino è di fronte all'ultima partita del 2022, che sarà contro la Roma di Mourinho allo stadio Olimpico. I granata arrivano con alcune defezioni importanti, come quella di Pellegri che non sarà della sfida a causa del problema al piede rimediato contro il Bologna. Stessa sorte per Schuurs, che dovrà capire se operarsi o meno alla spalla e non sarà disponibile fino al 2023. Indisponili anche Lukic (problema ad un polpaccio) e Aina (lesione al bicipite femorale).

Difesa: Buongiorno al centro — Milinkovic-Savic è pronto a prendersi il suo posto da titolare in questo periodo in cui sta riuscendo ad esprimersi meglio, sia con le mani che con i piedi. Davanti al serbo ci sarà Buongiorno al centro della difesa, vista l'assenza forzata di Schuurs, con Djidji e Rodriguez che dovrebbero andare a completare la fase difensiva del Torino in questa partita esterna.

Centrocampo: ancora Linetty-Ricci — In mezzo al campo Juric dovrà fare i conti con l'assenza di Lukic, dovendo schierare nuovamente la coppia centrale formata da Linetty e da Ricci. Sulle fasce invece dovremmo rivedere Singo sulla destra, in cerca di conferme e prestazioni convincenti, mentre a sinistra è vivo il ballottaggio Vojvoda-Lazaro, con il secondo in leggero vantaggio dopo aver riposato con la Sampdoria.

Attacco: senza Pellegri, Vlasic davanti — Dopo il forfait di Pellegri, Juric sta pensando di schierare nuovamente l'attacco visto contro la Sampdoria, che ha anche di fatto deciso il match in favore dei granata. Così sulla trequarti dovremmo ritrovare Miranchuk a destra e Radonjic a sinistra, con Vlasic che andrebbe a fare la punta in un ruolo non suo, ma che ha ricoperto egregiamente nell'ultimo appuntamento di campionato. Sullo sfondo Sanabria che però non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

Mourinho sceglie Abraham, Belotti in panchina — Il tecnico della Roma dovrebbe presentarsi alla sfida con Rui Patricio in porta, la difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo dovrebbero esserci Camara e Cristante, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Zalewski e Celik, con Karsdorp che è stato fortemente punito dall'allenatore portoghese. Le due punte infine dovrebbero essere Zaniolo e Abraham, con Volpato a sostegno. Belotti partirà quindi dalla panchina nella sua prima sfida da ex contro il Toro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-TORINO: — Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Vojvoda, Adopo, Ilkhan, Garbett, Karamoh, Seck, Sanabria. All: Juric

Ballottaggi: Djidji-Zima 65%-35%, Lazaro-Vojvoda 55%-45%

Infortunati: Aina (lesione al bicipite femorale), Lukic (sovraccarico al polpaccio sinistro, da valutare), Pellegri (contusione alla caviglia), Schuurs (lussazione della spalla)

Squalificati:-

Diffidati: -

Altri: Edera, Fiorenza

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato; Zaniolo, Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Karsdorp, Matic, Bove, Belotti, El Shaarawy, Dybala, Tahrovic, Shomurodov. All: Mourinho

Ballottaggi: Volpato-Dybala 60%-40%, Camara-Matic 60%-40%

Infortunati: Darboe (90 giorni), Wijnaldum (60 giorni), Spinazzola (20 giorni), Pellegrini (10 giorni)

Squalificati:-

Diffidati: Cristante, Mancini

Altri: Faticanti, Cherubini