Le probabili formazioni di Torino-Cittadella: ancora out Sanabria, c’è Pellegri

Le possibili scelte dei due allenatori in vista della sfida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia

Gualtiero Lasala

Il Torino vuole cercare di mettersi subito alle spalle la sconfitta nel derby contro la Juventus ed avrà subito un'opportunità per rivedere la luce. Martedì alle 21 ci sarà la sfida contro il Cittadella valida per i sedicesimi di Coppa Italia: una gara da vincere obbligatoriamente, che può servire anche per dare smalto anche a quei giocatori che hanno visto di meno il campo di recente. A livello di modulo Juric non dovrebbe cambiare, e non si prevede un turnover troppo spinto, ma si potrebbe vedere qualche volto rimasto spesso in panchina ultimamente nella logica di una ragionata alternanza tra giocatori.

Toro, col Cittadella può rivedersi Zima

In porta Juric valuterà se dare modo al secondo portiere Berisha di rivedere il campo in Coppa Italia, ma è verosimile che possa essere confermato Vanja Milinkovic-Savic. In difesa c'è da attendersi la prima da titolare in stagione per David Zima, che ha giocato fin qui solo due spezzoni contro Inter e Juventus. Il ceco è un po' sparito dai radar di recente, più del previsto. Al centro si ripropone il ballottaggio Schuurs-Buongiorno ma l'olandese potrebbe essere confermato, con Alessandro che potrebbe scalare a sinistra al posto di Rodriguez.

Sulle fasce riecco Singo e Vojvoda

In mezzo al campo potrebbe rivedersi quello che viene considerato come il duo titolare: Ricci - dopo l'infortunio al polpaccio e la febbre che gli ha impedito di giocare il derby - appare pronto a scendere in campo per riprendersi le chiavi del centrocampo granata e ritrovare ritmo partita in vista di Udinese-Torino. Al suo fianco si candida il giovane Ilkhan, ma non ci sarebbe da stupirsi se giocasse ancora Lukic. Sulle fasce dovrebbero riposarsi Aina e Lazaro, reduci da due gare consecutive, lasciando il posto a Singo e al rientrante Vojvoda, entrambi alla ricerca di una forma fisica ideale per tornare nelle rotazioni in campionato.

Attacco: Karamoh scalpita, Pellegri titolare

Sulla trequarti invece, dovrebbe fermarsi Vlasic, che ha giocato parecchio in questo inizio di campionato, e al suo posto dovrebbe esserci uno scalpitante Karamoh. Al suo fianco potremmo trovare Miranchuk, che ha dimostrato di non essere ancora al meglio nelle ultime gare e ha bisogno di minuti. In attacco, con l'assenza confermata di Sanabria per il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare il derby, è Pellegri l'indiziato per il posto da titolare.

Cittadella: Gorini con Asencio in attacco

Il tecnico degli avversari è pronto a schierare una formazione schierata con un 4-3-1-2 con Maniero in porta, Mattioli e Donnarumma sulle fasce e Visentin e Frare pronti a giocare al centro della difesa a 4. Nel centrocampo a tre invece dovremmo trovare l'ex Toro Vita insieme a Pavan e Branca. Per concludere, in attacco dovrebbero esserci Tounkara e Asencio, davanti al trequartista Antonucci.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-CITTADELLA:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Pellegri. A disposizione: Berisha, Gemello, Djidji, Rodriguez, Aina, Lazaro, Adopo, Garbett, Ilkhan, Vlasic, Seck. All: Juric

Ballottaggi: Milinkovic-Savic-Berisha 55%-45%, Buongiorno-Rodriguez 60%-40%, Lukic-Ilkhan 60-40%, Miranchuk-Vlasic 55%-45%

Infortunati: Sanabria (affaticamento ad un polpaccio)

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Altri: Edera, Fiorenza

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mattioli, Visentin, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Tounkara, Beretta. A disposizione: Manfrin, Del Fabro, Felicioli, Cassandro, Vita, Mastrantonio, Danzi, Carriero, Varela. All: Gorini

Ballottaggi:

Infortunati: Mazzocco, Baldini, Ciriello

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Altri: nessuno