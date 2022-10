Le probabili formazioni di Torino-Juventus: Schuurs si occuperà di Vlahovic

Le possibili scelte di Juric e Allegri in vista del derby della Mole di domani pomeriggio

Gualtiero Lasala

Il derby della Mole è imminente: domani alle ore 18 andrà in scena la stracittadina tra Torino e Juventus, allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata Juric arriva alla sfida con alcune problematiche legate alla formazione, avendo un Ricci con la febbre e Pellegri e Sanabria alle prese con qualche problema fisico. Ecco le probabili scelte di Juric e Allegri.

Confermata la difesa: Schuurs con Djidji e Rodriguez

Il tecnico del Toro va verso la conferma in blocco della difesa vista contro l'Empoli. Quindi dovremmo trovare Milinkovic Savic tra i pali, con Schuurs pronto a prendersi il suo posto da titolare al centro della retroguardia. "Per lui sarà un bel test", ha detto Juric in conferenza stampa ammettendo implicitamente che ormai l'olandese ha superato Buongiorno nel ballottaggio per il ruolo di centrale difensivo. Al suo fianco dovrebbero quindi esserci Djidji a destra e Rodriguez a sinistra, salvo sorprese dell'ultimo minuto.

Centrocampo, Ricci stop: c'è Linetty

In mezzo al campo si pensava ad un ritorno da titolare di Ricci dopo un mese e mezzo di stop, ma il ragazzo è stato fermato da un forte attacco febbrile e molto probabilmente non sarà della partita. Per questo è pronto Linetty per sostituirlo, con al fianco il solito Lukic. Sulle fasce c'è grande fermento con quattro giocatori in ballo per due maglie. Singo e Vojvoda erano i titolari teorici di inizio stagione e restano candidati seri, ma Aina a destra e Lazaro a sinistra hanno fatto bene contro l'Empoli e per questo potrebbero essere confermati.

Attacco: Pellegri può recuperare per la panchina, Sanabria out

In attacco ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, dovuto - come detto - alle condizioni non perfette di Sanabria e Pellegri. Il primo dovrebbe essere escluso dalla lista dei convocati (che sarà ufficializzata all'ora di pranzo di sabato): ha un problema ad un polpaccio ed è preferibile non rischiare. Pietro, invece, potrebbe sedersi in panchina. Chi giocherà, quindi? "Abbiamo Miranchuk, Seck, Radonjic, Karamoh e Vlasic. Sceglieremo tre di questi", ha detto Juric. In questo momento Miranchuk e Radonjic appaiono i favoriti per giocare sulla trequarti, mentre Vlasic potrebbe giocare da falso nove come visto già contro il Sassuolo. L'alternativa potrebbe essere Karamoh prima punta; il francese è entrato bene contro l'Empoli, ha già occupato quella posizione in carriera e a questo punto si candida come outsider. Se giocasse lui, Vlasic scalerebbe sulla trequarti.

Allegri spinge Vlahovic-Kean in attacco

Il tecnico della Juventus è pronto a schierare una formazione con il suo 3-5-2: in porta dovrebbe schierare Szczęsny, con una difesa a tre composta da Alex Sandro, Bremer e Danilo. In mezzo campo dovremmo trovare Rabiot, Locatelli e Mckennie, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Cuadrado a destra e Kostic a sinistra. Infine, i due attaccanti dovrebbero poi essere Vlahovic e Kean.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-JUVENTUS:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disposizione: Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Vojvoda, Singo, Adopo, Garbett, Ilkhan, Karamoh, Pellegri, Seck. All: Juric

Ballottaggi: Radonjic-Karamoh 60%-40%, Aina-Singo 60%-40%, Lazaro-Vojvoda 60-40%

Infortunati: Ricci (febbre), Sanabria (affaticamento ad un polpaccio)

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Altri: Edera, Fiorenza

Juventus (3-5-2): Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Gatti, Paredes, Fagioli, MIretti, Soulé, Milik. All: Allegri.

Ballottaggi: Vlahovic-Milik 60%-40%

Infortunati: Chiesa (10 giorni), Kaio Jorge (80 giorni), Pogba (15 giorni), Aké (40 giorni), De Sciglio (20 giorni), Di Maria (20 giorni)

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Altri: nessuno