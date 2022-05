Le probabili formazioni di Torino-Roma: Berisha e Zima verso la conferma

Verso l'ultima di campionato: le possibili scelte di Juric e Mourinho

Il Torino si avvia verso la conclusione del suo campionato, il primo sotto la guida di Ivan Juric. I granata affronteranno domani sera - alle 20.45 - la Roma di Mourinho, davanti ai tifosi presenti al "Grande Torino". Rispetto al match contro il Verona, dovrebbe esserci la novità di Ansaldi sulla fascia sinistra, per prendere il posto di un Vojvoda non al meglio. Arretrando invece, conferme per Berisha tra i pali e per Zima come centrale di difesa dopo l'ottima prova al Bentegodi come vice-Bremer. Al centro dell'attacco c'è Belotti, di cui si attende di conoscere il futuro.