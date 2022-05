Torino-Roma, le probabili formazioni: Ansaldi pronto dal 1’

Il Torino si appresta ad affrontare l’ultima gara di questa stagione 2021/2022. La squadra sfidante di questo ultimo turno sarà la Roma di Mourinho, che proverà a qualificarsi per l’Europa vincendo contro i granata. Juric sta decidendo la formazione da schierare, che dovrebbe vedere Berisha in porta come titolare, con Zima pronto a prendersi il posto in mezzo alla difesa al posto di un Bremer acciaccato. Sulla destra il favorito principale è Izzo, come nelle ultime partite, con Djidji pronto a subentrare. A sinistra invece sarà quasi sicuramente Rodriguez il titolare, considerata l’assenza forzata di Buongiorno. In mezzo al campo è pronta la coppia Lukic-Ricci, che ha fatto molto bene nel corso delle ultime apparizioni: Pobega e Mandragora potranno essere impiegati nel secondo tempo. Sulle fasce dovremmo trovare Aina sulla destra, che sostituisce l’infortunato Singo, mentre a sinistra sembra essere Ansaldi il favorito del momento, in vantaggio su Vojvoda. Per concludere, in attacco è pronto Belotti al centro, con alle sue spalle la coppia titolare, composta da Brekalo e Praet. Pjaca e Seck restano a disposizione per il secondo tempo.