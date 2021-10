Le probabili formazioni di Torino-Sampdoria: Sanabria può tornare titolare

Il tecnico granata deve decidere se affidarsi a Belotti o Sanabria come centravanti, ballottaggio anche tra Praet e Linetty

Domani sera alle ore 20:45 il Torino di Ivan Juric ospiterà la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Gara molto importante per i granata che vogliono tornare a far punti dopo la sconfitta col Milan. L'allenatore del Torino dovrà però fare a meno di alcune pedine importanti come Mandragora e Ansaldi. Ci sono ancora alcuni dubbi per Juric riguardo l'undici da mandare in campo soprattutto nel reparto d'attacco, dove Sanabria e Belotti si giocano il posto ma il primo sembra essere favorito.