Per la partita di domani sera contro la Sampdoria, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha ancora qualche dubbio sulla formazione iniziale. Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan il match contro la formazione blucerchiata diventa molto importante per non perdere ulteriore terreno in classifica. Essendo però un periodo fitto di impegni non si esclude che il tecnico granata faccia alcuni cambi rispetto alle ultime gare. Nel consueto 3-4-2-1 di Juric dovrebbero trovare spazio Milinkovic-Savic tra i pali e davanti a lui confermati Djidji e Bremer. Come braccetto di sinistra, invece, è aperto il ballottaggio tra Buongiorno e Rodriguez con quest'ultimo che potrebbe avere la meglio. Sulle fasce, data l'assenza di Ansaldi, tutto lascia pensare alla conferma di Singo a destra e di Aina a sinistra. In mezzo al campo invece Lukic va verso una maglia da titolare al fianco del diffidato Pobega: a causa dell'infortunio di Mandragora questo duo verrà chiamato agli straordinari nelle prossime settimane. In attacco ci sono i principali dubbi per l'allenatore del Torino. Brekalo dovrebbe essere certo di una maglia da titolare e al suo fianco si giocano il posto Praet e Linetty, per entrambi si tratta di una partita da ex. Come ha spiegato Juric in conferenza stampa, il belga ha una caviglia dolorante, ma potrebbe stringere i denti:dopo la rifinitura di domattina verranno tirate le somme. Nel ruolo di centravanti potrebbe rivedersi dal primo minuto Sanabria, che appare leggermente favorito su Belotti che contro il Milan non è sembrato al meglio della condizione, ma il ballottaggio tra i due è aperto.