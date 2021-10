Juric pre Torino-Sampdoria: “Praet, caviglia dolorante. Non siamo favoriti”

Vigilia di Torino-Sampdoria: siamo in collegamento dalla sala conferenze dello stadio Olimpico-Grande Torino dove alle 15 prenderà il via la conferenza stampa di Ivan Juric.

"Una partita difficilissima, la Samp ha fatto molto bene l'anno scorso e ora hanno un Caputo in più. E' una squadra consolidata e sarà una partita tosta. I ragazzi? Un po' di stanchezza c'è, è normale, abbiamo un giorno e mezzo per recuperare le energie, se non entriamo al meglio in campo fin da subito ci saranno problemi".