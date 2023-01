Le probabili formazioni di Torino-Verona: Lukic e Ricci in mezzo al campo

Le possibili scelte di Juric e Bocchetti per la sfida delle 14:30 di domani: Sanabria favorito su Radonjic

Gualtiero Lasala

Il Torino è pronto a ricominciare la propria corsa in campionato, partendo dalla sfida contro l'Hellas Verona di mercoledì 4 gennaio, alle ore 14:30. La sfida verrà disputata allo stadio Olimpico Grande Torino davanti ai tifosi granata. Il tecnico del Toro arriva alla sfida con qualche giocatore ancora in infermeria: sono fuori Singo, Aina, Pellegri e Ilkhan, mentre Linetty è recuperato per la panchina. Out anche Buongiorno per squalifica.

In difesa riecco Djidji e Rodriguez — In porta ci sarà Milinkovic-Savic, apparso in forma dopo il Mondiale in Qatar. In difesa pronto Schuurs al centro, con Djidji favorito sulla destra e Rodriguez sulla sinistra, complice anche la squalifica di Buongiorno.

Vojvoda a sinistra, a centrocampo coppia Lukic-Ricci — In mezzo al campo Juric dovrebbe schierare la coppia titolare, composta da Lukic sul centro-destra e Ricci sul centro-sinistra. In panchina dovrebbe ritrovare posto anche Linetty, dopo lo stop del polacco. Sulla fascia destra, senza Aina e Singo, dovremmo rivedere sulla destra Lazaro, che può giostrare su entrambe le corsie. A sinistra ecco Vojvoda è carico dopo la sosta, che lo ha visto in grande spolvero: è lui il candidato numero uno per la fascia.

C'è Sanabria — In attacco si dovrebbe rivedere l'impostazione solita. Miranchuk a destra sulla trequarti, affiancato dal solito Vlasic, tornato dal Mondiale ancora più carico di prima. In attacco dovrebbe poi esserci Sanabria: questa soluzione è più probabile rispetto a quella che vedrebbe un Vlasic "falso nueve" con Radonjic sulla trequarti, salvo decisioni dell'ultimo minuto di Juric.

Verona, Verdi potrebbe essere titolare — Zaffaroni e Bocchetti dovrebbero arrivare a Torino con una formazione schierata con il 3-4-2-1 speculare a quello del Toro, con Montipò in porta, Hien come centrale difensivo e al suo fianco Ceccherini e Gunter. In mezzo al campo dovremmo quindi trovare Sulemana e Voloso, mentre sulle fasce Lazovic e Doig sono i favoriti. Per concludere, sulla trequarti dovremmo trovare Tameze e l'ex di turno, Verdi, a sostegno dell'unica punta Henry.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-VERONA: — Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Adopo, Gineitis, Linetty, Karamoh, Seck, Radonjic. All: Juric

Ballottaggi: Djidji-Zima 55%-45%, Sanabria-Radonjic 60%-40%

Infortunati: Aina, Singo, Ilkhan, Garbett, Pellegri

Squalificati: Buongiorno

Diffidati: -

Altri: Edera, Fiorenza

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Gunter; Lazovic, Sulemana, Veloso, Doig; Tameze, Verdi; Henry. A disposizione: Berardi, Perilli, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Coppola, Depaoli, Terracciano, Ilic, Hrustic, Hongla, Piccoli, Kallon, Djuric. All: Zaffaroni

Ballottaggi: Sulemana-Hongla 60%-40%, Hien-Dawidowicz 60%-40%

Infortunati: Faraoni (da valutare), Cortinovis (da valutare), Lasagna (da valutare)

Squalificati: -

Diffidati: Henry, Hongla

Altri: Chiesa, Praszelik