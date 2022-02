Le probabili formazioni di Udinese-Torino: Praet e Brekalo dietro Sanabria

In difesa se Buongiorno non dovesse riuscire ad essere della partita verrà lanciato dal primo minuto Izzo

Domani il Torino sfiderà in trasferta l'Udinese per la 24esima giornata di Serie A. Il tecnico granata Ivan Juric dovrà affrontare una piccola emergenza nel reparto difensivo che sarà privo di due titolari come Koffi Djidji e Gleison Bremer. Rimane in dubbio anche Alessandro Buongiorno che ha un piccolo problema fisico agli adduttori. A centrocampo c'è il ballottaggio tra Mandragora e Pobega con il primo che sembra essere in vantaggio. In avanti dovrebbe essere confermato lo stesso trio visto con il Sassuolo, con Dennis Praet e Josip Brekalo dietro a Tonny Sanabria.