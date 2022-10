Le probabili formazioni di Udinese-Torino: Vlasic-Miranchuk-Pellegri dal 1′

Le possibili scelte di Sottil e Juric in vista della sfida di domenica alle ore 12:30 alla Dacia Arena

Gualtiero Lasala

Il Torino torna in campo per l'undicesima giornata di Serie A, domani alle ore 12:30 ad Udine contro i bianconeri di Sottil, in una partita tutt'altro che semplice in cui i granata che affronteranno la squadra rivelazione di questo inizio di campionato. Juric arriva al match con tutto l'organico a disposizione, potendo disporre nuovamente di Sanabria che era l'ultimo infortunato, ma non ci sono troppi dubbi sulla formazione, che dovrebbe scendere in campo con il solito 3-4-2-1.

Torino, in difesa ancora Schuurs — In porta non dovrebbero esserci dubbi per la scelta di Milinkovic-Savic, reduce da un buon derby e una buona prestazione in Coppa Italia. Davanti all'estremo difensore serbo dovremmo ritrovare Schuurs, reduce anche da un gol contro il Citadella, con a fianco Rodriguez a sinistra e Djidji a destra in quella che è ritenuta essere la difesa titolare della squadra granata.

Toro, a Udine a centrocampo riecco Ricci — In mezzo al campo dovrebbe andare a ricomporsi il duo titolare formato dal ritrovato Ricci insieme al solito Lukic. Capitolo esterni: a destra Juric ha fatto capire di preferire in questo momento Aina a Singo, il nigeriano effettivamente è parso più in palla nelle ultime uscite e salvo sorprese giocherà dal 1' (è stato preservato col Cittadella). A sinistra, se la giocano Lazaro e Vojvoda, ma in questo momento il tecnico sembra voler dare fiducia all'austriaco di proprietà Inter.

In attacco Pellegri dal 1' — In attacco ci dovrebbero essere dei cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la punta: è infatti Pellegri il favorito, con Sanabria recuperato ma in gruppo da pochi giorni, per provare a sbloccarsi anche in campionato. Dietro di lui dovrebbero poi esserci il solito Vlasic insieme a Miranchuk, per provare a scardinare la difesa bianconera. Da notare che sarebbe la prima volta dal primo minuto insieme per questi tre giocatori.

Udinese, Sottil deve sciogliere il ballottaggio Beto-Success — L'Udinese dovrebbe presentarsi con un 3-5-2, mettendo Silvestri tra i pali, e la difesa a tre composta da Perez, Bijol ed Ebosse. In mezzo al campo dovrebbero poi esserci Makengo e Samardzic insieme al perno centrale Walace. Sugli esterni dovrebbero quindi esserci Udogie e Pereyra; per concludere, in attacco il duo dovrebbe essere composto da Deulofeu e Success, che insidia da vicino Beto (i due fin qui si sono divisi equamente: cinque partite da titolare uno, cinque l'altro).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-TORINO: — Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disposizione: Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Vojvoda, Singo, Adopo, Linetty, Garbett, Ilkhan, Karamoh, Radonjic, Seck, Sanabria. All: Juric

Ballottaggi: Lazaro-Vojvoda 60-40%

Infortunati: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Altri: Edera, Fiorenza

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Abankwah, Ebosele, Jajalo, Lovric, Ehizibue, Arslan, Pafundi, Nestorovski, Beto. All: Sottil

Ballottaggi: Makengo-Lovric 55%-45%, Success-Beto 60%-40%

Infortunati: Buta (5 giorni), Masina (da valutare), Becao (da valutare)

Squalificati: Becao

Diffidati: Udogie

Altri: nessuno