Le reazioni social del Torino, Mandragora: “Spirito e prestazione, una base c’è”

Le reazioni social dei giocatori granata al termine del match di Serie A contro l'Atalanta

"Ci tenevamo ad iniziare con un risultato diverso, ma non ci siamo riusciti. Lo spirito e la prestazione dimostrati sono le basi da cui ripartire e lavorare". Queste le parole scritte su Instagram dal centrocampista granata, Rolando Mandragora, dopo la prima partita di Serie A della stagione 2021/22, contro l'Atalanta, nella quale ha giocato come capitano della squadra, dal momento che Belotti è partito dalla panchina, per poi entrare nel secondo tempo e segnare il gol dell'1-1. Come lo stesso Mandragora ha espresso, lo spirito della squadra è quello giusto, ed è la base da cui ripartire per migliorarsi. Il centrocampista sta diventando sempre più un punto fisso nella formazione di Juric e sempre più leader all'interno del gruppo: in campo e anche sui social può permettersi di dire la sua e manifestare lo stato d'animo della squadra.