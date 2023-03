Lecce-Torino 0-2, le reazioni social: “Dirige l’orchestra il comandante Juric”

Sarà una bella domenica quella dei tifosi granata, che possono godersi la seconda vittoria consecutiva in campionato: dopo il Bologna, è toccato al Lecce arrendersi contro il Toro di Juric. I granata non vincevano al Via del Mare dal 1994 e per farlo hanno indirizzato la partita con un terribile uno-due griffato da Singo e Sanabria poco dopo la metà del primo tempo. Tra i tifosi, ovviamente, c'è soddisfazione: non sarà stato spettacolare, ma il Toro è parso maturo e sempre in controllo della partita. Di seguito i migliori tweet dei tifosi del Toro sul lunch match: