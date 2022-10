L’ex granata Scienza: “Non guardo un Toro senza italiani, non ha senso”

Giuseppe Scienza, dopo aver giocato nel Torino e aver allenato le giovanili del club granata, si può definire una persona che conosce il senso di appartenenza verso la maglia del Toro. Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di TMW ha affermato che questa squadra composta da soli stranieri non gli piace: "Io sono cresciuto nel vivaio Torino e il fatto che non ci sia in campo nemmeno un italiano non ha senso. L'altro giorno non ho guardato la partita del Torino proprio per questo. Si tratta di un club che ha fatto del settore giovanile negli anni scorsi il suo punto forte e non schierare neanche un italiano è incredibile. Perché sta accadendo questo? Mi viene da pensare che non ci sia un credo forte di chi comanda, gli interessi economici sono votati ad altro e non si investe più in strutture".