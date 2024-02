L’ex-Toro Singo campione della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio

La Costa d'Avorio vince la Coppa d'Africa per la terza volta nella sua storia. La rimonta siglata da Kessie e Haller in finale contro la Nigeria è valsa il titolo per la formazione allenata da Emerse Faè. Ha dell'incredibile il percorso degli Elefanti, quasi eliminati ai gironi e ripescati agli ottavi come "peggiore tra le migliori terze" dopo le dimissioni in corsa del ct Gasset. Ad aver sollevato la coppa è stato anche l'ex-Toro Wilfried Singo, ora in forza al Monaco, in Ligue 1. Il terzino, subentrato al 70' al posto di Aurier, anche se chiamato in causa poche volte, ha aiutato i compagni a conquistare la vittoria del titolo. Il giocatore ora tornerà in Francia, a Monaco. Singo, ceduto quest'estate per 10 milioni, sta disputando una grande stagione. Fino ad ora ha accumulato 15 presenze, impreziosite da 1 gol.