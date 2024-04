LIVE! Allenamento a porte aperte al Filadelfia

Seguite con noi su Toro News la diretta testuale dell'allenamento del Torino di Ivan Juric in vista della sfida contro la Juventus

Oggi, mercoledì 10 aprile, il Torino tornerà a svolgere una seduta di allenamento a porte aperte. A partire dalle ore 14:45 il Filadelfia potrà ospitare i tifosi interessati. I sostenitori granata avranno l'occasione di seguire da vicino la squadra di Ivan Juric, che si preparerà in vista del derby di sabato. Il sogno europeo passa anche per la partita contro la Juventus ed i granata dovranno prepararla al meglio per cercare di ottenere una vittoria, che manca ormai da tempo.