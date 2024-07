Allenamento mattutino a Pinzolo: risveglio muscolare in vista dell’amichevole

10.40 Il programma della giornata prevede un risveglio muscolare in palestra per chi oggi giocherà

10.30 Vanja va in palestra

10.20 La squadra si sposta in una sala interna, riunione con Vanoli

10.10 La squadra sta lavorando in palestra. Bagno di folla per Moretti preso d'assalto dai tifosi presenti in Val Gardena.