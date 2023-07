LIVE! Il raduno del Torino 2023/2024: gli aggiornamenti

Quest'oggi al via la nuova stagione del Torino: in diretta tutti gli aggiornamenti del primo giorno di raduno

Oggi - lunedì 10 luglio - partirà ufficialmente la nuova stagione del Torino: al Filadelfia infatti torneranno i primi giocatori al rientro dalle vacanze. Il programma di oggi prevede l'arrivo dei giocatori circa alle 8.30, con il primo allenamento che dovrebbe cominciare intorno alle ore 10 che sarà a porte chiuse. In questa settimana sono previsti allenamenti tutti i giorni: nella giornata di sabato 15 (con orario ancora da definire) il Filadelfia aprirà le sue porte e sarà quindi possibile seguire l'allenamento della Prima Squadra granata per tutti i tifosi. Lunedì 17, dopo una settimana di lavoro in città, Juric e i suoi ragazzi si trasferiranno a Pinzolo per osservare un periodo di ritiro fino al 28 luglio.