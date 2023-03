Juric pre Torino-Bologna: “Radonjic? Spero impari dai suoi errori come Vanja”

Come ha visto i ragazzi in settimana? “Bene, ci sono gli stessi del derby salvo Ricci che è squalificato. Il Bologna sta bene, ha tanti giocatori di talento, con Thiago hanno alzato il livello. Sarà difficilissimo, questo è sicuro”.

Loro in attacco hanno qualità? “Hanno tanti giocatori di qualità alta, da Arnautovic a Schouten. Forse quest’anno quello che è cambiato è che hanno messo dietro giocatori come Soumaoro o Lucumi che concedono molto poco”.

La partita di domani è un'ultima chiamata per l'Europa? È questo lo spirito? "No, lo spirito è fare il meglio possibile nelle ultime 15 partite. Il nostro livello di gioco è molto alto ma stanno mancando i risultati. Nei particolari siamo molto scadenti e questo non ci permette di fare punti. In queste 15 partite, da domani in poi, vogliamo confermare i progressi di gioco aumentando però la qualità nei particolari. Concediamo veramente poco e subiamo troppo per quello che concediamo".