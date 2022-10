Juric pre Torino-Empoli: “C’è potenzialità, è il più bel momento da allenatore”

Vigilia della nona giornata di campionato per il Toro che domani - domenica 9 ottobre - ospiterà l'Empoli nell'anticipo delle 12.30. Come di consueto, Ivan Juric presenta la partita in conferenza stampa: siamo collegati in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino.

“No, non ho questa percezione così grave. Il campionato è appena cominciato, la partita l'abbiamo preparata come al solito contro una squadra che da anni gioca lo stesso calcio. Sono una società che da anni si conferma nel suo modo di vedere il calcio. Sarà una partita difficilissima perché stanno facendo molto bene”.

“Sicuramente la vittoria e i punti aiutano e bisogna farli sempre. E' un gruppo che per certe caratteristiche è cambiato, adesso sono molto curioso perché anche a Napoli ho visto tante bellissime cose. Sono curioso di capire che strada prenderemo, adesso siamo in una zona grigia per cui non siamo né una cosa né l'altra. Adesso bisogna crescere in un certo livello, eliminando i difetti che possiamo avere. Tutto poi passa dal gol che prendiamo all'ultimo minuto e la viviamo così, ma a Napoli ho visto tante cose belle oltre ad errori gravi per cui siamo stati puniti”.