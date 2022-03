Juric pre Torino-Inter: “In porta ancora Berisha, in tanti fermati dalla febbre”

Vigilia della 29esima giornata di campionato per il Torino, che domenica 13 marzo alle ore 20:45 sfiderà l'Inter tra le mura amiche. Il tecnico Ivan Juric presenta la partita in conferenza stampa nell'incontro con i giornalisti: siamo collegati in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino.

“Contro la Juve abbiamo fatto una bella partita, siamo andati vicini alla vittoria. A livello tecnico stiamo mancando in qualcosa. Per fare punti domani dobbiamo essere stra-competitivi ma alzare anche il livello tecnico”.

“Ci sono alcune partite in cui si gioca molto a uomo, come quelle con Bologna e Cagliari. Partite diverse e difficili da dominare. In queste situazioni dobbiamo fare meglio. A Bologna, per esempio, abbiamo rubato palla a 30 metri dalla porta 10-15 volte ma sono mancati i passaggi giusti. Molto fa la qualità tecnica dei giocatori, si può lavorare fino a un certo punto. Quando si gioca molto a uomo, è difficile dominare a livello di possesso”.