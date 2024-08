La presentazione della nuova maglia con Vlasic, il croato indosserà la 10

"Per l’ideazione e la creazione della prima maglia della nuova stagione, l’ispirazione è alla struttura architettonica della Mole Antonelliana, simbolo della Città. Torino ispira il Torino per la realizzazione di un prodotto unico che richiama lo stile e la classe della città. L’ideazione del nuovo kit stagionale abbraccia la campagna DNA Torino. Per la maglia Home viene espresso così il legame unico tra il Club e Città: la trama del simbolo di Torino e il colore sociale della squadra si uniscono per una resa unica. Su tutto il tessuto è rievocata la trama architettonica della cupola che dal 1889 spicca nel cuore pulsante del capoluogo piemontese. Questa novità grafica si fonde con una trama composta da alcune “T” alternate con diverse tonalità di granata, il colore da sempre tratto distintivo del Club. Il modello presenta un doppio collo in tessuto, in parte a giro e in parte a V i cui colori sono ripresi anche nei bordi manica. In questa parte della divisa, emerge ancor di più la texture di stampo architettonico alternando due tonalità di granata. Il tessuto è uno jacquard puntinato, leggero e altamente traspirante, per garantire la massima libertà di movimento. Questo è prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di nuovi derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità. Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH. Il motto “DNA TORINO”, elemento che ha caratterizzato la comunicazione del Club con l’inizio della nuova stagione sportiva 2024/25, trova spazio nella parte interna del colletto, mentre nella parte posteriore è presente la scritta “TORINO FC 1906”, realizzata nel carattere ufficiale del club e con stampa laser in rilievo. Sempre nella parte posteriore della maglia, i numeri dei calciatori vedranno una trama che richiama la celebre “elica” del DNA emergere grazie alla tecnica Matt Gloss. Nel segno della continuità, sulle maglie gara sono presenti Suzuki come Main Partner, Fratelli Beretta come Second Main Partner, Acrobatica come Back Partner e JD come Sleeve Partner. Città e Club si legano ancora una volta per accompagnare i calciatori nel corso di tutta la stagione sportiva, fianco a fianco per una nuova annata di sfide. La nuova Maglia Gara Home debutterà domenica nell’esordio stagionale casalingo contro il Cosenza in Coppa Italia".