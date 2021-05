Nicola pre Torino-Benevento: “Ho dimostrato di essere da Toro”. E sul futuro…

Il tecnico granata Davide Nicola ha presentato Torino-Benevento, match valevole per la 38° ed ultima giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

"Per me è la partita più importante, l'obiettivo è quello di andare ad agganciare le altre squadre in classifica giocando con entusiasmo. Questa è una partita che vogliamo giocare al massimo per chiudere in bellezza una stagione difficile".