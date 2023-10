Torino, l’allenamento a porte aperte al Filadelfia: Zima in gruppo, assenti in sei

12.35 - Grazie per aver seguito con noi la diretta testuale dell'allenamento del Torino. I granata hanno lavorato con particolare attenzione sul possesso palla. Per quanto riguarda i singoli: David Zima ha lavorato interamente con il gruppo, si è rivisto anche Mihai Popa insieme ai portieri dopo l'infortunio alla parete orbitale che lo aveva costretto allo stop. In palestra hanno lavorato invece Mergim Vojvoda e Pietro Pellegri. Vojvoda si è poi spostato sul campo secondario per svolgere una parte di personalizzato, Pellegri è rimasto in palestra per via precauzionale e non a causa di nuovi infortuni. Solo terapie per Alessandro Buongiorno, Saba Sazonov, Koffi Djidji e Brandon Soppy, ultimo infortunato in casa granata