LIVE Torino, l’allenamento a porte aperte al Filadelfia

12:08 Esercitazioni in corso sul possesso palla a campo ridotto, quattro giocatori fanno da sponde con l'obiettivo di arrivare a fare un certo numero di passaggi

11: 52 Entra in campo anche Ivan Juric , omaggiato da cori; un tifoso ironicamente dice "visto che ci siamo?", in riferimento alle dichiarazioni del croato circa la scarsa vicinanza dei supporters granata

11:42 Stanno entrando in campo i giocatori, tanti gli applausi soprattutto per Perr Schuurs

11: 25 I cancelli sono aperti e i tifosi stanno entrando al Fila, la squadra non è ancora in campo

Il Torino scende in campo al Filadelfia agli ordini del tecnico Ivan Juric per preparare la sfida di San Siro contro il Milan, in programma venerdì alle 20.45. Qui su Toro News potete seguire la diretta testuale dell'allenamento dei granata a porte aperte, il primo da maggio.