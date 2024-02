Lovato, il riscatto col Lecce è servito: con la Lazio si cerca la conferma

Lovato ha risposto bene dopo il deludente esordio contro il Sassuolo. Ora c'è la Lazio e il giocatore sembra l'indiziato numero uno per la maglia da titolare

Piero Coletta 19 febbraio 2024 (modifica il 19 febbraio 2024 | 20:05)

La nuova vita in maglia granata non era iniziata nel migliore dei modi per Matteo Lovato. Contro il Sassuolo, alla prima da titolare con la casacca granata, era stato protagonista di un errore in marcatura su Pinamonti in occasione della rete dell'ex Inter e Genoa, con tanto di "rimprovero" da parte di Bellanova. Eppure Juric non si è fatto problemi a confermarlo contro il Lecce. Dimostrazione di grande fiducia nelle doti dell'ex Verona, che ora deve confermarsi.

La positiva prova con Piccoli e Krstovic — Pronti e via, Juric ha deciso di confermare Lovato nella sfida contro il Lecce. Una gara importante, in cui tutta la squadra era chiamata al riscatto dopo i due passi falsi con Salernitana e appunto il Sassuolo. La chiamata alle armi di Lovato è stat positiva e convincente. I clienti non erano per niente semplici. Piccoli è un giocatore molto fisico, capace nel saper tenere la sfera con le spalle rivolte alla porta e far salire la squadra. Krstovic un animale d'area di rigore, anche se sta vivendo un periodo complicato sotto porta. Sicuro sui contrasti e arcigno sui palloni alti, ma anche preciso in fase di impostazione. Ha giocato una discreta quantità di palloni con una precisione pari all'83%. Una prestazione preziosa e che conferma le buone qualità di cui è provvisto. Juric lo conosce bene e si fida del suo "pupillo" dei tempi veronesi.

Per la Lazio Juric pensa a lui al posto di Sazonov — La buona prestazione contro il Lecce potrebbe essere un incentivo in più per Juric in vista dell'importantissima sfida dal sapore europeo contro la Lazio. Il ballottaggio sarà tra Lovato e Sazonov, con l'italiano che sembra in vantaggio sul georgiano. Una scelta dettata forse dalla maggiore qualità nel passaggio o nell'impostazione del gioco da parte di Lovato. Sazonov, nella sua prima da titolare contro la Salernitana, in più di una circostanza aveva litigato con il pallone tra i piedi. Nell'ultimo allenamento Juric ha testato l'ex Hellas Verona è stato provato come braccetto di sinistra nella linea a tre della difesa. Una scelta dettata anche dall'emergenza infortuni che colpito il Torino. Schuurs, Buongiorno e Rodriguez sono fermi ai box. Buongiorno è in fase di recupero, ma fino a quel momento Lovato sarà chiamato a fare gli straordinari.

