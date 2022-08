Lukic rientra in campo dopo la bufera, Juric: “L’ho visto bene”. Sul futuro…

Voci di mercato si rincorrono, ma Lukic va verso la permanenza, al momento senza fascia

Irene Nicola

Sasa Lukic alla fine è tornato in campo. Lo ha fatto tra qualche fischio di un Olimpico Grande Torino ancora scottato dall'ammutinamento del serbo per la gara contro il Monza. Il numero 1o è partito in panchina per gran parte del match contro la Lazio e poi è subentrato al 70' senza fascia da capitano. Conseguenze preventivabili di un comportamento discutibile. Ora però in casa granata si guarda al futuro, nella speranza di mettere presto l'episodio alle spalle.

Il rientro di Lukic, venti minuti in campo e qualche fischio dagli spalti

Nel prepartita Juric aveva spiegato di voler dare continuità alla squadra vista a Monza e di aver riaccolto Lukic nel gruppo dopo le dovute scuse. Ergo, contro la Lazio a centrocampo il serbo è partita dalla panchina e a prendersi la scena sono stati Linetty e Ricci, che bene avevano fatto al Brianteo e che si sono ripetuti anche contro i biancocelesti. Al 27' della ripresa Lukic è stato chiamato a entrare sostituendo Linetty e lo ha fatto in modo positivo, trovando l'approvazione di Juric e qualche applauso dei tifosi granata in occasione di un bel passaggio per Vlasic. "Linetty e Ricci mi erano piaciuti a Monza e volevo dare loro continuità - ha detto Juric, confermando che la scelta di Lukic in panchina è stata tecnica -. Poi Sasa è entrato molto bene". Il tecnico granata già a Monza e poi nella vigilia del match contro la Lazio ha spiegato che al momento l'intenzione è quella di non mettere Lukic sul mercato: "Se capisce di aver sbagliato e chiede scusa, non ci sono problemi: io e il presidente siamo d'accordo su questo", ha detto Juric.

Lukic e il futuro, si va verso la permanenza

Il centrocampista serbo va verso il proseguimento della sua avventura in maglia granata, nonostante le voci che lo circondano. Particolarmente insistenti quelle sulla Roma, alimentate dall'ex attaccante Valeri Bojinov, il quale nei giorni scorsi ha dichiarato a Sky Sport: "Per me Lukic vuole andare alla Roma, lo sento spesso e la penso così". Al momento tuttavia non si registrano trattative concrete per il serbo. Va però considerato che Mourinho deve fare i conti con una tegola pesante, la frattura della tibia di Wijnaldum (fuori dai quattro ai sei mesi), e potrebbe guardarsi intorno bussando anche alla porta granata. Se ciò non dovesse accadere, ed è lo scenario più verosimile al momento, Lukic dovrebbe restare al Toro, senza fascia da capitano al momento. Nulla si può comunque escludere, specie nel tritacarne degli ultimi giorni di mercato.