Lukic tra Serbia e Torino: un Mondiale da inseguire e il 10 da onorare

Il numero 10 granata sarà impegnato questo pomeriggio alle 18 nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar contro il Lussemburgo

Luca Sardo

Sasa Lukic oggi alle 18 sarà in campo con la sua Serbia allo stadio Rajko Mitić di Belgrado contro il Lussemburgo nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. La squadra del CT Stojkovic attualmente è al secondo posto della classifica del Gruppo A con 7 punti conquistati in 3 partite dietro al Portogallo di Cristiano Ronaldo in testa con 10 punti in 4 partite. Alle spalle dei serbi con 6 punti c'è proprio il Lussemburgo, avversario odierno di Lukic e compagni.

SERBIA - Il 1° settembre il neo numero 10 granata è già sceso in campo con la Serbia nel match amichevole con il Qatar vinto dai ragazzi di Stojkovic per 4-0: Lukic è stato inserito dal CT al 56' della ripresa e schierato davanti alla difesa al fianco di Racic. La Nazionale serba per il centrocampista classe 1996 è molto importante perché gli permette di dare una continuità di prestazioni e mettere minuti nelle gambe che gli potrebbero tornare utili in vista dei prossimi impegni con il Torino.

TORINO - In granata la concorrenza in mezzo al campo è tanta e - soprattutto dopo gli arrivi di Praet e Pobega - Lukic dovrà senza dubbio alzare l'asticella se vuole il posto da titolare davanti alla difesa nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. L'assist con cui ha chiuso la partita di Firenze per Verdi non dovrà essere un singolo episodio. Sono tanti i candidati per il posto in mezzo al campo al fianco di Rolando Mandragora e - dopo questa sessione di calciomercato - il "rivale" di Lukic a centrocampo può essere in particolare Tommaso Pobega, che fisicamente gli è superiore. Insomma, Lukic ha avuto in consegna la maglia numero 10, che non ha portato una grande fortuna a chi l'ha indossata di recente: per invertire il trend dovrà alzare il livello delle sue prestazioni e avere continuità.