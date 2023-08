Lunedì parte la stagione del Toro: FeralpiSalò primo test di un’annata probante

Per Juric e il Torino sarà l'inizio di una stagione ricca di test e aspettative

Il Torino ha di fatto l'obbligo di vincere per vari motivi ma soprattutto per il maggior tasso tecnico di cui gode rispetto alla FeralpiSalò. Questo sarà il primo passo di un cammino in Coppa che i tifosi si augurano possa essere ancora migliore dell'anno passato quando i granata si fermarono ai quarti contro la Fiorentina. Nella passata edizione la Viola ha poi ottenuto la finale a testimonianza del fatto che fare bene in questo torneo (con un pizzico di fortuna) è possibile. Se i granata passassero i due turni in casa si troveranno poi di fronte il Napoli negli ottavi. Questa che comincia a breve sarà però una stagione nella quale il Torino sarà valutato soprattutto per il rendimento in campionato. Il tecnico Ivan Juric è pronto a guidare i granata per il terzo anno di fila e i tifosi chiedono che la squadra compia un salto di qualità. Per tutto il mondo Toro sarà quindi un campionato probante e ricco di test sui quali si stanno creando grandi aspettative.